La DGT estudia subir a "entre 4 y 6 puntos" la multa por distraerse al volante con el teléfono móvil

El director general de Tráfico, Pere Navarro, anuncia que el Gobierno está estudiando subir de 3 puntos a “entre 4 y 6” la sanción por distraerse con el teléfono móvil al volante. “Desde 2016, las distracciones son la principal causa de accidentes mortales por delante del alcohol y la velocidad. Esto de las distracciones tiene un nombre: el uso excesivo e inadecuado del móvil”, ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.

Navarro cree que el manos libres en el coche “no ha sido una buena idea” y lamenta que el sector de los navegadores no les haya hecho caso para que los aparatos no admitieran escribir una dirección con el coche en marcha. “Lo sugerimos, pero es tal la potencia de la industria, que no pudimos”.

El director de la DGT no contempla rebajar la tasa de alcohol ni obligar a llevar en la guantera un alcoholímetro “porque en Francia no les ha dado resultado”. Aunque sí está “buscando alternativas” al chaleco porque “en los últimos dos años 25 personas han muerto al salir a la carretera por una avería o incidencia”.

Otros dos retos que se plantea Navarro en su vuelta a la DGT es mejorar las carreteras secundarias, con el matiz de que “hay que aceptar que no somos un país rico y no podemos hacer cualquier cosa”, y gestionar “la revolución” de la movilidad sostenible en las ciudades.