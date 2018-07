Estrella Galán: "Lo de Casado es políticamente irresponsable"

Se suceden los comentarios y reacciones sobre las declaraciones que realizó ayer el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, durante un acto en Ávila. Por si nos las conocen a estas alturas de la película, afirmó lo siguiente al respecto de la situación de la llegada de inmigrantes a España: "No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto. Seamos sinceros y responsables con esta cuestión".

También ha asegurado que en materia de inmigración no cabe la demagogia, que la izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos y ha apelado a no hacer populismo. La Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha acusado a Casado de estar usando el mismo manual que la extrema derecha italiana para azuzar el miedo hacia los inmigrantes.

Pero de todas las reacciones hemos querido conocer en detalle la de la Directora General de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán que ha asegurado que estas afirmaciones son "políticamente irresponsables", "no se puede utilizar un tema tan delicado para hacer política y recaudar votos".

Además, ha contestado con datos, no son tantos los inmigrantes que están llegando a España como se está haciendo creer, "muchos de los que llegan se marchan a otros países". "Estamos preparados para acoger, es un drama lo que se está viviendo". "No existe el efecto llamada de la izquierda como se está diciendo". El año pasado con el Partido Popular la llegada a costas se incrementó considerablemente.

Galán acaba de regresar de Canadá donde ha podido conocer cómo gestionan las migraciones, mecanismos como hacer un censo de cuántas personas puede acoger un país teniendo en cuenta parámetros económicos y sociales.