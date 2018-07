Los sustos que aún te puede dar el roaming este verano

Seguramente habrás oído que desde hace un año existe una tarifa única en toda la Unión Europea que nos permite utilizar el roaming al mismo precio del que pagamos en nuestro país. A pesar de la utilidad de una medida como esta, siguen siendo habituales los problemas relacionados con nuestros datos móviles y diversas organizaciones de consumidores se encuentran con reclamaciones frecuentes relacionadas con este asunto. Por eso, en el pasado SER Consumidor entrevistamos a Marta Blanco, supervisora jurídica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): “El roaming ha mejorado todo mucho, pero todavía hay que tener precauciones. Dentro de la Unión Europea existe la eurotarifa desde hace justo un año. Con ella, nos van a cobrar la misma tarifa que en territorio nacional. Ojo, es temporal, solo dura cuatro meses, las operadoras pueden hacer investigaciones al respecto. No existe ningún tipo de restricción de llamada de voz ni de mensaje, pero sí podríamos tener algún tipo de límite en datos, con lo cual es esencial informarse antes con el operador”.

Según Blanco, si se va a otros países fuera de Europa, cambia toda la perspectiva: “No hay ninguna regulación al respecto. Me van a cobrar la tarifa del país en el que yo esté: se va a utilizar la red internacional, no la nacional. Especial cuidado pues cuando estemos en países que son de Europa, pero no de la Unión Europea: Andorra, Suiza, Serbia… Cuidado con las zonas limítrofes: cuando estoy en España cerca de Marruecos, cuando estoy en el norte de España cerca de Andorra, porque nuestro teléfono va a buscar la señal que esté más cercana y puede ser de otro país. Cuidado con los viajes por mar y con las tarifas aéreas. El tema del roaming no se aplica cuando es por satélite, solamente por vías terrestres”.

Los principales consejos de la supervisora jurídica de OCU fueron los siguientes: “Revisar condiciones en Internet, no me fiaría de los operadores. Tenemos muchos casos de reclamaciones en los que nos cuentan que se llamó a un operador para preguntarle por las condiciones y que les informaron incorrectamente. Averiguar si hay promociones o bonos, usar wifi, activar el servicio, que muchas veces damos por hecho que por defecto viene activado, y nos encontramos con que estamos en otro país y no podemos llamar. Cuidado cuando descargamos archivos adjuntos, aplicaciones, juegos online, acceso a redes sociales, porque el consumo de datos es muy abultado. Y, sobre todo, si no se quieren tener problemas, cuando viajas fuera de la Unión Europea yo desactivaría datos y me conectaría las redes wifi”.

Además, Blanco recordó algunas precauciones a tener en cuenta si hacemos compras en el extranjero: “Dentro de la Unión Europea tenemos los mismos derechos que en España. En el tema de garantía, es la misma directiva con distinta legislación eso sí, que cada país la ha adaptado a su propia normativa, pero yo puedo reclamar mis garantías con los mismos derechos. Cuestión distinta son las compras que realizo fuera de la UE: es más complejo, hay más inseguridad jurídica. Consejo que yo doy a todo el mundo, ya sea fuera o dentro de la UE: guardar el tique; pedir que me lo sellen; cuando voy a comprar un producto mirar si hay una delegación en España, pone muchas más facilidades; y mirar si esos productos tecnológicos que compramos en otros países (Estados Unidos o China) están adaptados a la tecnología europea, que luego hay muchos problemas”.