Los taxistas esperan una "declaración política" del Gobierno para frenar la huelga

"Una declaración política el viernes en el Consejo de Ministros les comprometería para hacer todo lo que nos han prometido", ha dicho Nacho Castillo, portavoz de la Plataforma Caracol en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’. Considera que el Gobierno debe comprometerse con un gesto claro porque "hemos tenido buenas palabras pero siempre nos la han dado después".

Castillo esperará también al resultado de la reunión que los representantes de las VTC tienen hoy con el Ministerio de Fomento "para corroborar que no van a cambiar nada de lo que nos dijeron ayer". "Vamos a dejar que Fomento actúe a su ritmo, pero les pedimos un compromiso firme. Que concreten porque si no el taxista no se lo va a creer", ha subrayado.

El portavoz de la Plataforma Caracol ha confirmado que ayer salieron "con sensaciones bastante buenas" de la reunión con Fomento, pero, a la espera de concreción, de que el ministerio estudie la batería de medidas propuestas por los taxistas, seguirá la huelga, "si así se decide en asamblea".

"Habrá una solución progresiva", ha dicho Castillo, "si Fomento cumple su palabra". Crea que "no desde el primer día" pero sí a medio plazo habrá solo una licencia de VTC en las calles por cada 30 de taxi, como reclama el sector en huelga.