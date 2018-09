Alejandro Valverde: "No me esperaba estar aquí después de 15 años"

El ciclista español Alejandro Valverde vuelve a disputar el Mundial de ciclismo en ruta, que se celebrará en la localidad austríaca de Innsbruck, después de la lesión que padeció el pasado año 2017, que le impidió correr con los mejores en esta cita.

El ciclista ha asegurado en El Larguero que "el recorrido le gusta y estando bien es muy bueno para él". "Hasta el domingo no sabré si me he recuperado al 100% de la vuelta. Mis sensaciones no son malas", asegura.

Después de 15 años, Valverde sigue con opciones de ganar el oro. "Mi primera medalla en un Mundial fue en Canadá, es el mejor recuerdo que tengo de los mundiales. No me esperaba que 15 años después estaría aquí", finaliza el ciclista.