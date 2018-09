El último adelanto de 'Venom' muestra al antihéroe de Marvel en acción

En marzo de 2017, Sony Pictures confirmaba que Venom, uno de los villanos más carismáticos del universo Marvel, contaría con su propia película. Un año más tarde, la historia inspirada en Eddie Brock, a quien da vida el actor británico Tom Hardy, estrenaba su tráiler oficial. Desde entonces, la productora ha ido revelando nuevas imágenes en las que hemos podido conocer más acerca de la historia de este popular personaje, que aspira a reinar en la cartelera durante los próximos meses.

Ahora ha llegado el momento de pasar a la acción. A través de un clip de vídeo, de apenas medio minuto, Sony Pictures nos muestra al archienemigo de Spider-Man enfrentándose a un equipo SWAT. A pesar de los intentos del cuerpo de élite de los Estados Unidos para acabar con Venom, nada pueden hacer contra el famoso monstruo, quien aprovecha al simbionte adherido a su cuerpo para reducir al grupo con facilidad.

Así será 'Venom'

Esta nueva película, que llegará a la gran pantalla el próximo 5 de octubre de la mano del director de películas como 'Bienvenidos a Zombieland', Ruben Fleischer, se centrará en la evolución de Eddie Brock. Desde su etapa como periodista en el periódico Daily Bugle hasta el proceso que le llevó a unirse al simbionte que le convertiría en Venom, uno de los enemigos principales de Spiderman.

Concretamente, esta película desarrollada por Sony Pictures estará inspirada en los arcos argumentales de los cómics 'Lethal Protector' y 'Planet of the Symbiotes'. En el primero de ellos, Eddie Brock se traslada a San Francisco para vivir sus propias aventuras como Venom. En el segundo, 'Planet of the Symbiotes', un ejército de simbiontes intenta invadir la Tierra y el anti héroe deberá evitarlo a toda costa junto con la ayuda de Spiderman.

El futuro de la saga

El futuro de este personaje en la gran pantalla dependerá del éxito de esta primera entrega. A pesar de su ajustado presupuesto (teniendo en cuenta que se trata de una película de superhéroes), 'Venom' está llamada a ser una de las grandes producciones del año. Por esa misma razón, el antihéroe de Marvel volverá a repetir en los cines de todo el mundo en caso de que la cinta supere las expectativas.

De hecho, Tom Hardy ha firmado por tres películas. Por lo tanto, el director y los guionistas tienen claro el camino a seguir de cara al futuro. Desde aventuras en solitario de Venom hasta una posible película junto a Spider-Man. En definitiva, lo seguidores del popular antihéroe de Venom marcarán los pasos a seguir de este personaje en la gran pantalla.