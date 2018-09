Atrapados en la mierda

No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero yo tengo unas ganas enormes de que acabe esta semana; a ver si cambia el viento y nos libramos de este ambiente tóxico, irrespirable en el que algunos están convirtiendo la política. La política y el periodismo, también.

Creo que hablar de cloacas se queda corto; esto empieza a parecerse a un vertedero gigante, pero bueno, es lo que hay. Lo malo, no sé si lo peor, pero lo malo de todo esto es que mientras estamos entretenidos acarreando paletadas de mierda no se habla de lo importante. Un ejemplo: la última encuesta del CIS confirma que el paro es, con diferencia, la primera preocupación de los españoles; el paro, y el subempleo claro, deberíamos decir porque a la lista de personas que no tienen trabajo deberíamos adjuntarle la de personas que sí tienen algo parecido a un trabajo, pero que en ocasiones perfora directamente los límites de la dignidad. Hoy hemos descubierto que en twitter existe un hilo llamado precisamente #mierdajobs (@jobsmierda) donde se recogen las ofertas laborales más vergonzosas. Era sólo cuestión de tiempo que surgiera algo así y me encanta que a las cosas se les llame por su nombre, porque estoy harto de eufemismos y de palabras trampa. Esto todo esto es una mierda. Y punto.