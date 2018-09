Ja!, Ja!, Ja!

Nos acompañan los habituales: Aleix Saló, Mauro Entrialgo, Julio Rey y José María Pérez, "Peridis". Ejerce como anfitrión el director del Festival, Juan Bas, que fue también su creador hace ahora nueve años.

Una de las actividades que forman parte de esta edición del Ja! es la muestra “Mujeres entre viñetas”, de la ilustradora y humorista gráfica Mamen Moreu, una muestra que podemos ver también en la sala BBK.

Asier Sanz es humorista gráfico e ilustrador, ha publicado en Deia, Diario 16, Metro o El Jueves, pero se ha hecho muy popular por una portada, la portada de “Tapas” en la que realizaba un collage con la cara del presidente Trump. La ilustración de Sanz ocupa la portada del libro "Fake Views? The Donald Trump Book Covers", que acaba de publicar el escritor británico Ben Arogundade y que recoge en sus 240 páginas las mejores primeras páginas sobre Trump en publicaciones como Time, The New Yorker o Rolling Stone.

Otra de las actividades de este Ja! es el concurso de humor gráfico escolar. El concurso tiene el objetivo de inculcar en el público más joven la importancia del humor como expresión cultural y educativa, incidiendo en la igualdad de derechos y oportunidades. Dos de los participantes de este año son Álex Ríos Ayo y Enéritz Cubillo Eguizábal.

Desde hace meses los pensionistas de toda España se están manifestando para conseguir unas pensiones justas. Esas movilizaciones han tenido un seguimiento especialmente importante en Vizcaya. Esas concentraciones comenzaron el 15 de enero y se producen todos los lunes, y en ellas están, siempre que pueden, Andrea Uña y Josele Perera.