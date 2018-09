No podría definirme como alguien valiente. Hay quien cree que sí, justificándolo con cuatro o cinco epopeyas que se quedan en nada si las comparamos con lo que hace ahora mismo cualquier estudiante de Erasmus. Nunca he sido osada; si acaso, estridente. Pero siempre he intentado ser prudente. Que aunque llamara mucho la atención, no tuviera que protagonizarlas todas. Aprendí de todos y cada uno de los canallas que pasaron por mi cama. A sabiendas de que todo lo que dejaran en mi recuerdo, sería capaz de mantenerlo el suficiente tiempo como para no meter otra vez la pata. Me gusta equivocarme, pero no me gusta nada sufrir.

Fuera vampiros emocionales. Esas personas que parecen necesitar absorber tu energía para mantenerse con vida. El típico amigo que no consigue encauzar su relación y, a cambio, tamiza la tuya queriendo encontrar las mierdas que pueda dejarte tu pareja. A esos, a esos los quiero fuera. No quiero saber nada de los que se aprovechan de la situación. Esos que aparecen siempre que te enroscas en ti misma y te analizan como si tuveran idea sobre el origen de tu dolor. Prefiero arriesgarme a no estar con nadie antes de volver a pagar tan caro que una noche enredara las piernas al cuello de cualquiera, que no eligiera bien, que me quedara prendada con su belleza, que no analizara su desprecio y desdén. Hagámonos los amantes a medida, para que encajen en nuestros cuerpos.

El mejor contrato que puede hacerse se hace con una misma, eligiendo al lado a la persona que, de verdad, nos hace sentir mejor. Dejando abierta la puerta para que aparezca quien lo merezca. Cerrándola, para que no se cuele quien no lo merece. Seamos felices, que ya nos toca. No soy responsable de mis tragedias. Solo soy responsable de repetirlas. Y eso... Eso ya puedo cambiarlo.