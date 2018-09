116.000 aspirantes para 2.300 plazas fijas en Correos

A pesar de ser domingo, 25.000 personas han llenado la Universidad Complutense de Madrid. Se presentan al examen de las oposiciones en Correos para obtener una de los 428 plazas que se ofertan en la Comunidad.

A nivel nacional, son 2.295 los puestos a los que aspiran 116.000 opositores. Y coinciden en una cosa: "Son pocos".

"Te están avisando de que hay otra al año que viene. Entonces, es que no son suficientes", indica Álex. "Me está pasando lo mismo con otras oposiciones. He mirado las de celadora y, a veces, para 400 plazas se presentan 31.000 personas".

Desde Comisiones Obreras (C.C.O.O) valoran positivamente la convocatoria "tras años de congelación" pero también la califican de insuficiente, ya que advierten de que "el Gobierno tiene una deuda de 9.000 empleos fijos, tras la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008".

José Sergio Mira, responsable de Correos del sindicato, cree que el futuro de la empresa pasa por dotarla de "recursos económicos para convertirla en una empresa logística que pueda participar en la venta por Internet, en la paquetería o la logística...".

"Para eso se necesita personal, y a día de hoy no se está recuperando. Se está reponiendo lo perdido pero no se está recuperando", añade Mira.

Desde C.C.O.O, mayoritario en Correos, advierten en un comunicado: habrá un "otoño de movilizaciones si el actual Ejecutivo no abre un proceso de negociación" para dar marcha atrás a los recortes.

En la enmienda incorporada por los sindicatos a los Presupuestos Generales del Estado se contempla la oferta de 6.000 puestos entre 2015 y 2017, aunque indican que, de momento, sólo se han incorporado 1.606.