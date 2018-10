Cuando un becario venció a Darío III de Persia

No sé vosotros, pero a mí me pasa a menudo lo de sobrevalorar mis capacidades y luego tener que comerme mis propias palabras. Como cuando le prometes al jefe que tendrás un listado listo para el martes, y el lunes por la noche resulta que no vas ni por la mitad. Si hoy tienes uno de estos episodios de exceso de confianza, puedes consolarte pensando que, al menos, no eres Darío III de Persia.

Como día malo, es complicado superar el 1 de octubre que tuvo Darío en el año 331 antes de Cristo. El emperador de los persas ya hacía meses que tenía a un jovenzuelo llamado Alejandro molestando en sus dominios con su pandilla de guerreros. Pero claro, Darío era el rey de los persas, mientras que Alejandro era el monarca de un pequeño reino conocido como Macedonia. Por muy bien que le hubiese ido hasta entonces, se tenía que enfrentar con sus 47.000 hombres a un ejército el doble o el triple de grande. Y en estas condiciones, el tal Alejandro no parecía tener las de ganar precisamente.

Así que ese 1 de octubre, Darío fue al campo de batalla convencido de que libraría a sus tierras de este molesto invasor. El combate tuvo lugar en Gaugamela, en el norte de lo que es hoy en día Irak. Y como ya os estaréis imaginando, fue un desastre total para Darío. Murieron casi la mitad de sus hombres y él tuvo que huir para salvar su vida. La salvó durante unos meses, pero acabó asesinado por sus propios hombres. Los pocos que le quedaban.

Alejandro, mientras, se hizo con su imperio y con el sobrenombre de El Magno. Estaréis de acuerdo en que es complicado que el día se os tuerza tanto como al rey de los persas, ¿verdad?