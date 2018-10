No hay fiesta que celebrar este 1 de octubre; hasta los sueños fueron tristes aquel día, cuando autoridades del Estado, las catalanas, fueron contra el propio Estado, haciendo posible un referéndum ilegal que era también una burla a las leyes existentes. Y las otras autoridades del Estado, las que intentaron impedirlo con una increíble torpeza, tampoco tienen que celebrar. Todo fue triste, igual que son tristes ahora esas imágenes de odio que Goya no hubiera pintado porque en ellas no hay heroísmo sino miseria moral.

