El nivel de los políticos

Normalmente en la política se sabe que baja el nivel cuando el orgullo de algo o el reproche se dirige hacia lo que somos, no hacia lo que hacemos. Y los políticos españoles últimamente no paran de hablar de ellos mismos: de sus estudios, de sus casas, de sus amigos, de cómo se comportan ellos en privado, de con quién cenan y con quién se meten. Yo creo que es importante saber quién es una persona y es importante saber de qué presume para saber si miente o no: es relevante. Pero lo adecuado, si el debate se prolonga, es que se empiecen a sentar en el Parlamento a los que podemos hacer dimitir por sus gestiones, y se sienten en Sálvame Deluxe a los que tenemos que quitarles la silla por sus pecados.

Seguir leyendo