No hemos aprendido nada

Les puedo asegurar, les prometo que no tenía ninguna intención de hablar hoy en “La Ventana” del 1 de octubre.

Tenemos un montón de analistas aquí en la ser y fuera de la ser que llevan horas cuando no días dándole vueltas y más vueltas a lo que ocurrió hace un año en Catalunya. Creo que es munición más que suficiente para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero cuando he escuchado este mediodía al President de la Generalitat, a Quim Torra, aplaudir y animar a los denominados comités de defensa de la república a que sigan con sus acciones en la calle; miren, ya me perdonarán pero he cambiado de opinión.

Sí, ya sé qué hace tiempo que el gobierno catalán, el soberanismo, depositó parte de su estrategia en la fuerza de la calle, en la movilización. Pero, claro, eso lo puedes entender, aunque no lo compartas, pues no sé: con el onze de setembre, con los lazos amarillos, con proclamas, con actos públicos, pero, ¿un gobierno, un presidente apoyando algaradas callejeras? Cortes de calles, de tráfico ferroviario, andar a tortas el sábado en Barcelona con los mossos d’esquadra, ¿todo eso está aplaudiendo el President? Sinceramente, no me entra en la cabeza. Es como si en los tiempos de la “kale borroka” en Euskadi hubiera salido el gobierno vasco a decir: “vamos, vamos, presionadad; está muy bien que presionéis”…que es lo que ha dicho hoy Quim Torra. En fin, es posible que las críticas del sector más radical del independentismo le hayan acongojado de hecho hoy mismo han vuelto a exigir su dimisión pero debería recordar lo que pasó con su predecesor, con Puigdemont: renunció a convocar elecciones cuando ya lo tenía decidido porque le crujieron en las redes llamándole “traidor”, que es el insulto de moda en Catalunya.

Pero hay otros insultos peores. Y cosas peores. Como las que ocurrieron desde aquel infausto día, incluida la aplicación del artículo 155, o sea la suspensión de la autonomía; el encarcelamiento de políticos, la fuga de empresas y un mal rollo dentro y fuera de Catalunya que no hace más que aumentar ¿es posible que no hayamos aprendido nada? Pues me temo que la respuesta es sí.