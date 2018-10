¿Por qué faltan Aznar y Rajoy?

Los gobiernos de España y Francia realizan a esta hora en La Moncloa un acto simbólico que busca poner en valor uno de los elementos clave de la lucha contra ETA: el de la colaboración entre ambos países para conseguir el fin de la banda. Quizás los más jóvenes o los desinformados piensen que es absurdo conmemorar lo obvio, ignorando que esa cooperación no existió siempre, que hubo una época en que los terroristas, después de atentar en España, vivían una cierta tranquilidad al otro lado de la frontera en lo que llegó a conocerse como “santuario francés”.

Un acuerdo entre Felipe González y François Miterrand propició un giro que han mantenido y fortalecido después no sólo los sucesivos gobiernos de ambos países sino también sus servicios de inteligencia, sus respectivas policías y sus jueces. Una colaboración que habrá de mantenerse no sólo para combatir nuevas formas de terrorismo sino para esclarecer los casi 300 asesinatos de ETA que siguen sin resolverse. Aznar y Rajoy protagonizaron una buena parte de esa lucha contra ETA, por eso han sido invitados al acto. Ambos han disculpado su ausencia, aunque no sabemos, la verdad, si la ausencia tiene disculpa.