El fútbol femenino: de moda a realidad

Este lunes el deporte tiene como protagonistas a Ana Carrasco, campeona del mundo del motociclismo, primera mujer que gana un título de la Federación Internacional imponiéndose a 40 pilotos o a Laia Palau, Queralt Casas, Ouviña, Nicholls, Xargay o Silvia Domínguez que son algunas de las jugadoras de la selección española de baloncesto que ayer ganó el bronce tras derrotar a Bélgica.

El deporte femenino está acostúmbrandose a la representatividad y éxito que siempre se había merecido. Celia Jiménez y Mariona Caldentey son dos de las jugadoras de la selección española de fútbol que comienzan esta tarde una semana de concentración y que son protagonistas, también, de la revolución femenina en el mundo del deporte.

Celia Jiménez, es internacional española, juega por banda derecha, tiene 23 años y tras licenciarse en Estados Unidos de Ingeniera Aeronáutica ha vuelto a Europa para seguir creciendo y dedicarse profesionalmente al fútbol. Esta temporada juega en el FC Rosengard, en Suecia. Nos ha contado su historia en el mundo del deporte y del fútbol: "empecé a competir con chicos y a los 10 pude hacerlo ya con chicas y desde ese momento no he dejado de jugar hasta que, ahora por suerte, me dedico profesionalmente a este deporte que amo y por el que tengo tanta pasión".

Mariona Caldentey es delantera del FC. Barcelona, tiene 22 años y es nacida en Mallorca. Lleva en el Barça desde los 18 años y fue la heroína de la final de la Copa de la Reina que el equipo azulgrana levantó en el ultimo momento en Mérida contra el Atlético. Su sueño es ganar una Champions con su equipo y jugar unos Juegos Olimpicos. "En mi caso en mi familia todo el mundo ha sido muy futbolero, yo me iba a jugar con mi hermano y sus amigos con mucho valor y sin amedrentarme. Cuando jugaba con chicos de pequeña no tenía referentes femeninos. Ahora por suerte tenemos más visibilidad y se reconoce nuestro sacrificio".

Jorge Vilda es el seleccionador y director técnico de la selección femenina. Entrenó a la sub-17, a la sub 19 y en el 2015 se pone el frente de la absoluta. Este verano ganó el Europeo en Suiza con las sub19. Para él lo más importante es que el fútbol femenino es ya una realidad y no una moda.