Hay 19 millones de personas con pobreza energética, y ahora aumentarán

Hoy sube la factura del gas, un 8% exactamente, lo que aumenta las dificultades de muchas familias para pagar las facturas, en consecuencia, más pobreza energética en muchos hogares. Para mitigarlo, se anuncian algunas medidas y la semana pasada se “filtraron” algunas algunas de ellas por parte del gobierno para reducir la factura de la luz. Para conocer las consecuencias de todo esto, en el último SER Consumidor hablamos con Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz de Facua y con José Luis López Fernández, presidente de la Asociación de las Ciencias Ambientales, responsable del informe anual sobre pobreza energética en nuestro país.

Rubén Sánchez nos explicó que la reducción en factura anunciada por el Gobierno “será lo que cuesta un café, 2€ más o menos”. En comparación, la factura de la luz ha subido un 16% en el último año, a lo que ahora se le sumará la subida del gas.

Pero las medidas para una reducción real de las facturas todavía se hace de esperar, aunque el Gobierno plantea medidas como prohibir las visitas de comerciales puerta a puerta, lo que Rubén Sánchez identifica como “evitar el fraude”, aunque también se lamenta de lo mucho que ha tardado en llegar esta medida ya que “casi la mitad de los usuarios se han pasado al mercado libre lo que implica pagar más casi todos los meses”.

Pero hay familias que no pueden pagar sus facturas energéticas y para ellos está el bono social. El problema, que venimos contando desde hace varias semanas, como explicó el portavoz de Facua es que “la gente no lo pide, no lo conoce y se lo dan a muy pocos”. Desde Facua consideran que “debería ser para mucha más gente, es demasiado restrictivo”. Y no es solo con respecto al bono social, “anuncias medidas que o no son tan buenas como parece o son todo lo contundentes que deberían”, sentenciaba Rubén Sánchez

Y ahora a la factura de la luz se le suma la subida de la factura del gas, la traducción: más pobreza energética. José Luis López Fernández, presidente de la Asociación de las Ciencias Ambientales (ACA), estuvo también en Ser Consumidor y nos contó que “ha aumentado mucho la vulnerabilidad energética ya que cuando el precio se modifica al alza más personas dejan de poder pagar sus recibos”. Para hacernos una idea en cifras, López Fernández explicó que alrededor de “19 millones de personas en España sufren pobreza energética, pasan frío en invierno, no pueden pagar sus recibos, tiene un costo excesivo en su factura o mínimo porque han decidido reducir gastos en energía”.

También dijo que “un solo euro más en la factura les sitúa detrás de la barrera de los que no pueden pagar”. Para intentar paliar esta situación el Gobierno parece que va a crear “el bono calefacción” para ayudar a ciertas familias a pagar las facturas del gas en los meses de mayor gasto de energía. A López Fernández le parece que “es mejor que nada, aunque son medidas paliativas pero no soluciones definitivas”.