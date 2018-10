Los cambios son siempre para mejor, imaginen en la cama...

Yo soy muy amiga de los cambios. Creo que siempre se mejora. Estoy convencida de que nuestro próximo destino incrementará la intensidad de la información sexual y hará que fluya mucho más rápida. En estos tres años y medio, los domingos por la noche, después de El Larguero, teníamos engolosinado a Mariano, el de la taberna, ese señor que escucha siempre los últimos comentarios de la jornada deportiva para arrullarse después escuchándome a mí. Y enterándose de tanto, de eso que nunca le contaron. Está también Tomás, el antiguo vendedor de la ONCE de las Navas del Marqués, que como nunca me vio cuando le compraba el cupón, por motivos obvios, la noche que me escuchó no daba crédito de que él conociera a "la del #SexoEnLaSER". También están los que aprovechan el huso horario y, desde el otro lado del charco, se recomponen de la farra del sábado con la merienda repletita de sexo de cada domingo. Buenas tardes para Jonathan, desde Argentina. No has ha faltado ni un solo fin de semana desde que nos encontraste. Lo mismo que Rosa, desde Madrid, que siempre está y además nos lo dice en twitter. O @MikeAlicante que hasta es capaz de reconocer nuestros temas musicales.

Cambiamos de horario, pero no de intenciones. Los cambios siempre son buenos imaginen si son en asuntos de cama. Conforme más sabemos más exigentes nos ponemos. Y este cambio de horario solo puede estar motivado porque a partir de esta semana, que ahorita mismo empieza, el #SexoEnLaSER tiene que ser aún mejor, más variado, más diverso, más honesto.

Imaginen en los berenjenales que puedo meterme si voy a una hora aún más golfa... Va a ser magnífico escucharnos en el podcast cuando apetezca.

Ojalá los que se habían acostumbrado a dejarnos entrar en su cama sigan invitándonos. Ojalá otros muchos se animen a que podamos acompañarlos. Lo bueno de que te presupongan de horario canalla es que dan por hecho que golfees.

La vida y el sexo ya son magníficos, única y exclusivamente, porque los imaginamos... Contigo Dentro.