Soleá Morente: "Mi padre es mi faro, la luz que nos guía. Él, su música y su arte"

La vida de Soleá Morente está marcada por su familia, por su infancia frente a la Alhambra, pero sobre todo por su infancia alrededor de una mesa donde se aprendía a hablar y a cantar a la vez. Siendo así, le costó entender por qué sus padres le decían que no fuese artista y que estudiase una carrera. Ahora lo entiende, con un título de Filología en su haber.

El capitán -es así como se refiere a su padre- se fue, pero su energía sigue. Cuando Mara Torres se percata de que Soleá habla de su padre en presente, ella confirma que su energía es tan potente que siempre estará con ellos: "Yo creo en esa energía que hay ahí que no se puede explicar con palabras, los seres queridos nunca se van de tu lado aunque mueran, y yo siento a mi padre todos los días", reflexiona Morente.

A los pocos meses de elegir junto a Enrique Morente su primera canción para actuar sola, Palabras para Julia, él falleció. Para Soleá fue como una premonición, y sigue siendo su canción amuleto. Ser hija de Morente marca, cómo no va hacerlo. Ella lo entiende y a la vez que lo agradece, lucha contra esto precisamente porque su padre los alejó de la comparación y la competitividad como manera de entender el éxito, y mucho menos, como manera de entender el arte.

Entiende Soleá el arte, y la propia vida, como la libertad absoluta, el diálogo, la comunicación, la aceptación, el intentar entendernos lo mejor posible, no intentando competir o compararse...Enrique Morente explicó a su familia que el éxito pasa por ser valiente, el prepararse continuamente y el ser eficaz y hábil en las decisiones que cada uno toma.

Siendo inevitable, como apunta Mara, estar a la sombra del faro, Soleá ha creado un nombre propio. Investiga y compone, a la luz del faro, reconociendo que esa misma noche a veces le da miedo porque se convierte en otra persona, porque hay cosas que no se pueden explicar con palabras y la noche es una de ellas: "La luna llena me encanta, pero al día siguiente digo... ¡madre mía con la luna llena!, ¡qué mala sombra he tenido!"