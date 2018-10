Keylor Navas: "Trabajo para jugar lo máximo posible, no voy a bajar los brazos"

El Real Madrid se dejó tres puntos en Moscú ante el CSKA en la segunda jornada de la UEFA Champions League. Por tercer encuentro consecutivo el equipo blanco se quedó sin marcar.

Tras el partido, Keylor Navas, de nuevo titular en Champions, analizó los problemas del conjunto madridista. "En los últimos partidos ha sido un problema porque no hemos anotado, pero en otros partidos sí lo hemos hecho, los compañeros lo han demostrado".

Además no quiso habalr del pasado aunque reconoció que sustituir a Cristiano Ronaldo es muy complicado. "Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid, no es un secreto, no se puede tapar el sol con un dedo. Él hizo muchos goles durante el tiempo que estuvo aquí pero eso es pasado y no podemos vivir del pasado. Tenemos que luchar día a día porque hay que ganar partidos".

Para el tico la mala racha es sólo cuestión de fútbol. "Hay partidos donde hemos merecido un poco más, como hoy, en otros el rival ha hecho un gran partido, son cosas que pasan en el fútbol. No siento que el equipo esté mal, es fútbol".

La situación de la portería

Además, también habló de la decisión del entrenador de rotar a los porteros. "Nosotros respetamos lo que hace Lopetegui. Yo trato de estar preparado siempre y si está mi nombre en la alineación trataré de darlo todo".

Por último quiso dejar claro que se siente igual que en temporadas anteriores. "Me siento igual desde que llegué, mi situación no ha cambiado nada. Siempre trato de tener la mente fuerte. Para mí es un privilegio jugar al fútbol, pero siempre se trabaja para jugar lo máximo posible y no voy a bajar los brazos".

