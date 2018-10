El sindicato de los Mossos denuncia que el dispositivo policial del aniversario del 1-O fue insuficiente

“Ayer quedó en evidencia que el dispositivo fue insuficiente. Lo que pasó fue algo muy grave”, ha dicho en ‘Hoy por Hoy’ Toni Castejón, secretario general del Sindicat de Mossos d'Esquadra, sobre el plan de seguridad previsto por la Generalitat para las manifestaciones del aniversario del 1-O. “Se tiró de patrullas de seguridad ciudadana, que dejaron los distritos y comisarías sin patrullas, porque el Parlament estaba a punto de ser tomado”, ha lamentado Castejón, para quien los responsables de la Generalitat deben dar explicaciones sobre el dispositivo previsto. “No fue normal que no estuviesen convocadas todas las unidades antidisturbios. Parecía que fuese un día normal y se trató de un día absolutamente anormal. Alguien no se tomó en serio lo que ocurrió y los números no son los que tenían que ser”.

El secretario general del Sindicat de Mossos d'Esquadra ha tachado también de “irresponsable” al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por animar a los CDR a seguir presionando y ha criticado que no haya pronunciado “ni una palabra de apoyo a los mossos” tras sufrir el ataque de los manifestantes. Castejón ha recordado que “cerca de 30 policías” resultaron heridos, “algunos con fracturas”.