"Tener una familia monoparental siendo mujer es doblemente duro"

Gemma Cristóbal quiere "manifestar la situación que vivimos ahora mismo las familias con un solo progenitor.Cuando una pareja decide tener tres o más hijos/as pasan a tener automáticamente una serie de beneficios independientemente de su situación económica. Además, cuando en una familia con dos hijos/as fallece uno de los progenitores, reciben los mismos beneficios de una familia numerosa, a pesar de contar además con pensiones de viudedad y orfandad. Yo por supuesto no estoy en contra de ninguno de estos dos casos, pero me pregunto por qué las familias monoparentales casi no existen a nivel legislativo y por qué hay sectores políticos que se empeñan en no vernos, cuando somos un colectivo que está creciendo rápidamente (somos unos 2 millones de hogares ahora mismo en España -11%-, muchos de ellos en situación precaria). Puede que no seamos el tipo de familia más frecuente, pero desde luego nuestras familias son tan normales como las demás y tenemos todo el derecho a que también se contemplen nuestras necesidades", relata. Gemma es funcionaria "y por suerte cuento con una estabilidad laboral y económica que me da para vivir. Desgraciadamente en muchos casos no ocurre igual porque se unen el hecho de ser madre sola con tener la condición de mujer: trabas para conseguir la reducción horaria o el cambio de turno, riesgo de perder el trabajo, dificultad para la conciliación familiar en época de vacaciones escolares o cuando un hijo/a está enfermo/a… Todo ello es especialmente duro para una persona que no tiene ningún otro apoyo ni personal ni económico", describe.

Seguir leyendo