Pau Mari-Klose: "Con 6.000 millones de euros erradicaríamos la pobreza infantil severa"

Pau Mari-Klose fue nombrado hace unas semanas Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, en sustitución de la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo Tiene que luchar contra una realidad poco visible: hay 2.100.000 niños y niñas en España en riesgo de pobreza e incluso hay familias con dos miembros trabajando en esta situación. Una situación que se podría erradicar, según Mari-Klose, con los 6.000 millones de euros que costaría el ingreso mínimo vital que planteaba el PSOE.

¿Cómo es posible que en la cuarta economía de la zona euro, con 30.000 dólares de renta per cápita tengamos estas cifras y no se habla cada día de este problema?

Es un tema que durante mucho tiempo ha permanecido soterrado, sobre el que se ha hablado poco aunque ahora se habla un poco más. Hay diversas razones por las que el debate ha quedado poco visible, una de ellas es la idea de que son las familias las responsables del bienestar de sus niños. No hemos llegado en España aún al punto de considerar a los niños un bien colectivo, como sí han hecho otros países

¿Qué es ser niño pobre hoy en España?

Ser niño pobres es fundamentalmente no poder hacer cosas que te permiten desarrollarte en plenitud. Es vivir en un hogar con situaciones de estrés económico que conduce a malestar y conducen a deterioro de climas familiares. Es vivir viviendas pequeñas, con malos cierres, con malos cierres, con riesgo de enfermedades... es ir a colegios con climas escolares deteriorados por la alta concentración de problemas sociales que dificultan la docencia; es vivir en barrios donde faltan instalaciones, donde no puedes hacer deporte y eso te predispone a la obesidad que está muy vinculada a la pobreza; es no tener oportunidades de acceso al ocio educativo… En definitiva es perder determinados carros que te permiten progresar en la vida, desarrollar tus facultades y convertirte en un adulto que pueda hacer aportaciones positivas a la sociedad.

¿Hay un perfil de familia donde viven estos niños en riesgo de pobreza?

Hay perfiles donde la pobreza infantil tiene una alta incidencia: se habla mucho de las familias monoparentales, de las familias numerosas, de las familias de origen inmigrante… pero la pobreza infantil está en todos lados. De hecho cuando se miran números absolutos la pobreza infantil es muy común en hogares dónde trabaja uno de los progenitores: un 30% de estas familias con un empleo está en situación de riesgo de pobreza. Hasta familias con dos empleos pueden estar en situación de riesgo de pobreza. Hay un 6-7% de familias con dos empleos -se entiende empleos precarios, a tiempo parcial, interrumpidas en el tiempo – que están abocadas a estas situaciones.

En las pocas semanas que lleva en el cargo, ¿ya sabe qué se puede hacer y qué no para combatir eso?

La realidad impone limitaciones en el Gobierno y en todos los sitios pero desde el gobierno entiendo que se pueden hacer cosas

¿El ingreso mínimo vital que llevaba el PSOE en su programa electoral podría erradicar la pobreza infantil en España?

Las formas más severas de pobreza infantil sí. Permitiría erradicar las formas más severas y reducir otras formas de pobreza. Esto costaría, en total, unos 6.000 millones de euros, pero se puede avanzar progresivamente año a año reduciendo la desigualdad y la pobreza que es una expresión de la desigualdad. El ingreso mínimo vital es una herramienta para reducir la desigualdad.

¿La inversión contra la pobreza infantil en España da los mismos resultados que en otros países?

Tenemos bastantes recursos de bienestar pero esos recursos no van a las familias más necesitadas. Es un estado del bienestar que beneficia en muchos sentidos a los tramos más altos de ingresos porque las prestaciones por desempleo no llegan a los colectivos que más lo necesitan, determinadas prestaciones contributivas no llegan a las familias jóvenes con niños o las agotan enseguida… somos un estado que deja mucha gente a la intemperie. En estos momentos hay 500.00 0hogares sin ingresos, sin una prestación pública de carácter contributivo y con coberturas muy bajas del desempleo. Y las partidas destinadas específicamente a infancia son muy bajas.

Con el tiempo que queda y los recursos disponibles ¿qué se puede hacer en la lucha contra la pobreza infantil?

Si va a durar un año, lo que podemos hacer es sentarlas bases para poner este tema en la agenda y desarrollar políticas. Buena parte de nuestro trabajo es preparatorio. Aún así se pueden hacer pequeñas cosas como el programa de garantía alimentaria y ocio de verano que el año que viene se desarrollará más. Y estamos preparando políticas destinadas a paliar algunas consecuencias de la pobreza, como por ejemplo educativas con programas que ya existían, que no son excesivamente caros como el programa PROA de becas. Es decir, hay margen de maniobra para hacer cosas. Pero ir al origen requiere inversiones importantes