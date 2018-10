Cándido Ibar: "Los abrazos en el corredor de la muerte tienen un tiempo estipulado"

Es el Gatopardo de esta noche, es Cándido Ibar. El padre de Pablo, condenado por un triple asesinato sin apenas pruebas y en unas circunstancias dudosas.

Cándido charla desde sus inicios como pastor de cabras hasta su vida de deportista en Estados Unidos, donde ahora su hijo espera la repetición de un juicio del que puede salir absuelto o podría llevarlo de nuevo al corredor de la muerte. Una opción que no hablan entre ellos. Lo más que le ha comentado Pablo sobre el juicio es que estaba deseando que llegase ya, no alargar la espera, aunque tenga que perder.

Preguntado por Mara Torres sobre la capacidad de perdón, Cándido se sincera: “Quiero que salga por él y por la familia y lo demás es mejor dejarlo olvidado porque el recordar no va a hacer ningún bien, no soy rencoroso, le tengo un poco de manía al fiscal pero no guardo rencor, creo que no es bueno”.

Lo primero que quiere hacer Pablo si es declarado absuelto es visitar la tumba de su madre: falleció tres meses después de que él fuera condenado y tiene una espina dentro. Cándido querría abrazarlo: pasó cinco años enteros sin poder tocarlo, hasta que le dejaron visitarlo.