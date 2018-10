Marcelino: "Estamos muy orgullosos y no se puede poner ningún pero al partido"

El entrenador del Valencia CF Marcelino ha hablado tras finalizar el partido de este martes en Old Trafford, y ha afirmado estar muy contento con la actuación de sus hombres: “Me deja muy muy satisfecho el nivel competitivo, el juego desarrollado, las opciones de peligro creadas, nos ha faltado el último pase en situaciones de ventaja no haber podido perforar la portería del United”.

"Hemos rendido a un nivel admirable, en un campo increíble contra un equipo poderosísimo", ha aseverado.

El asturiano no ha sacado ningún punto negativo al encuentro. “Si hubiéramos estado un poco más precisos… Nos falto quizás un poquito de precisión pero estamos muy orgullosos y no se puede poner ningún pero al partido de hoy”.

Respecto al mal arranque en La Liga ha asegurado que poco a poco irán encontrando la senda de las victorias: “el Valencia se asentará progresivamente en un juego y un nivel competitivo más alto”.

De cara al próximo partido del campeonato doméstico y cuestionado por su próximo rival, el FC Barcelona, ha confesado como llegan al partido. “Creo que la victoria en San Sebastian, el empate de hoy y como lo hemos conseguido nos hacen esperar al Barça con una autoestima mayor de la que teníamos anteriormente”.