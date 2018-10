"Desde la Roma, caída en picado"

Hacía once años que el Madrid no encadenaba tres partidos seguidos sin marcar. Once años, que son muchos. Y hacía 17 años que el Madrid no sumaba cinco tropiezos a estas alturas de temporada. Son números de un Madrid que no está en la UCI, ni mucho menos, pero está está malo y el doctor Lopetegui no acaba de dar con la con la receta ni con la medicina.

Son malas sensaciones aunque es verdad que ha tenido varias ocasiones, esos tres balones al palo, pero no me ha parecido un partido de dominio del Real Madrid, que también es cierto que tenía bajas importantes: la de Ramos, que se ha quedado en Madrid, la Isco, la de Marcelo y la de Bale.

Tampoco nos vamos a alarmar ni nos vamos a echar las manos a la cabeza porque Bale hoy haya estado lesionado o porque Benzema no marque. Sé que para muchos es una sorpresa, pero es la tónica de los últimos años. Benzema no marca en los últimos años más que doce o quince goles en Liga, más luego los que sumaba en Champions. Es verdad que no se le ha dado mal esa competición, pero no es un goleador de treinta o cuarenta goles y me da la impresión de que aunque se haya ido Cristiano Ronaldo no va a ser un goleador de treinta o cuarenta goles.

Va a seguir siendo Karim Benzema, el mismo Karim Benzema que hemos visto en los últimos años. Eso parece. Empezó bien, pero estamos viendo al Benzema de siempre, con sus lagunas, con sus luces y sus sombras. Y estamos viendo a un buen Gareth Bale en el inició temporada pero que ya el otro día se perdió medio partido y hoy no ha estado por lesión.

Al que no estamos viendo es a Cristiano y seguramente hoy más de uno se acuerde de Cristiano Ronaldo. Y eso que hace muy poco decíamos que el Madrid había hecho un partido muy completo. Empezaba yo 'El Larguero' en la primera jornada de la Champions diciendo que hacía mucho que no veía un Real Madrid jugar tan bién y un partido tan completo.

Parece que ha sido un espejismo porque desde entonces, caída en picado. Y da la sensación de que Julen se atenaza conforme pasan los minutos, los partidos y los resultados no son buenos. Esa tensión no acaba de transformarse en buenas sensaciones y buenas vibraciones sino más bien todo lo contrario.

Keylor no se rinde

El portero habló ante los medios después de la derrota del Real Madrid en Moscú para mostrar su confianza en sus compañeros pese a la sequía goleadora del equipo y para recalcar que "no se puede vivir del pasado", en referencia a Cristiano Rolando. Además, mostró sus ganas de seguir trabajando y "no bajar los brazos" en su competencia con el belga Thibout Courtois.

Marcelino, orgulloso

El técnico del Valencia se ha mostrado "muy satisfecho" con el rendimiento de su equipo, que empató ante el Manchester United en Old Trafford (0-0) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. "Hemos rendido a un nivel admirable, en un campo increíble contra un equipo poderosísimo", aseguró.

Eterno Carlos Sainz

El piloto de 56 años se ha pasado por los micrófonos de la SER para confirmar que volverá en 2019 al Rally Dakar. “Siempre dije que quería participar, pero tenía que consultarlo un poco, ver como estaba y ser lo suficientemente competitivo como para luchar por otra victoria. Y bueno aquí estoy de nuevo”, dijo.