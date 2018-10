Messi: "Para conseguir la Champions tenemos que estar bien en LaLiga"

El Fútbol Club Barcelona logró salir del bache en el que se encontraba y consiguió una gran victoria al doblegar al Tottenham en Wembley por 2-4. Leo Messi, con dos goles y un gran partido, fue la estrella del duelo.

El argentino expresó así su alegría por lo sucedido en la segunda jornada de la Champions. "Era una prueba dura por el rival, por la competición... nunca es fácil jugar de visitante en la Champions. Salió un día muy bueno, hicimos un partidazo y creo que el primer tiempo fue extraordinario. Estamos muy contentos porque salió todo como queríamos".

Eso sí, Messi opinó que el 2-4 final fue algo corto para lo visto en el terreno de juego. "Tuvimos un poco de mala suerte. Teníamos el partido controlado con 0-2 pero hacemos dos palos y luego nos marcan. Con el segundo tanto de ellos igual, tuvieron suerte porque no hubiera entrado si no hubiera dado en Clément (Lenglet), pero supimos sobreponernos a todo ello".

Por último, quiso matizar su mensaje cuando dijo que el gran objetivo del año era lograr la Liga de Campeones. "Obviamente que la Champions es la guinda del postre para todos, todos soñamos y queremos conseguirla. Pero somos conscientes de que para ganar la Champions hay que estar bien en LaLiga, en la Copa y durante todo el año. No puedes estar mal en LaLiga y luego cambiar el chip en la Champions porque no es sencillo. Se malinterpretó mi mensaje, pero obviamente que no vamos a dejar de lado ninguna competición".

