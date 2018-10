El ardor guerrero de Casado y Rivera

De vuelta la burra al trigo. El president catalán pone plazos al Gobierno de Sánchez, en una ridícula parodia de chantaje. Y respondiendo a la chulería con otra chulería, el pimpollo Casado nos insiste, jaleado por su hermano siamés, el pimpollo Rivera, que aquí no hay nada de qué hablar y ambos claman por la aplicación inmediata del artículo 155. Ahora, dicen estos nuevos adalides del españolismo, hay que hacerlo con todos los hierros, que Rajoy, aquella derecha débil y cobarde, no se atrevió sacar, de verdad, la estaca que todo lo cura. Insisten, además, en que utilizar el famoso 155 no es más que la aplicación de un artículo de la Constitución, tan legítimo como cualquier otro. Cierto. Pero también lo es el artículo 55, aquel que regula la implantación del estado de excepción o de sitio y suspende un montón de derechos fundamentales. Pero nadie, obviamente, quiere que entre en funcionamiento.

Convendría que quienes tienen tan claro el 155, una especie de transcripción legalista de esto lo soluciono yo en dos patadas, que recordaran que ya estuvo en vigor en Cataluña desde el 27 de octubre del año pasado hasta el 2 de junio, hace apenas cuatro meses. ¿Podrían explicar sus fervientes partidarios cuáles fueron sus beneficios? ¿Solucionó algún problema? ¿Rectificaron en algo los independentistas? ¿Qué esperan pues, Casado y Rivera, de tanto ardor guerrero?