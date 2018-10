"Los becarios nos contagian su ilusión, buen hacer y juventud"

"Esta semana iré al trabajo con una ilusión especial. Llegan nuestros tres nuevos becarios. Esto sucede 2 veces al año y es un momento especial para nosotros, pero sobre todo para ellos. Me recuerda a aquel lejano 1992 en que yo empecé una nueva vida", relata Paloma. "Tras este período de prácticas, suelen salir con una idea muy clara de cuál será su medio profesional. Nos encanta y enorgullece poder seguir luego sus carreras, leer sus artículos, escucharles en la radio, verles en la televisión, colaborar con ellos en sus futuras empresas a nivel laboral... Seguro que muchos de los que me estén escuchando se están reconociendo en este momento. Nuestras becas son eso, becas. Remuneradas, por supuesto, como deberían ser todas las becas" prosigue su relato y aconseja a todos los jóvenes que aprovechen "todas las posibilidades que ofrece la Unión Europea en materia de intercambios universitarios, prácticas remuneradas, voluntariado, formaciones. Que viajen, se formen, conozcan los países de nuestro entorno. Comparen y sepan apreciar lo que tenemos aquí y lo que deberíamos cambiar. Que se movilicen. Que no dejen que decidamos por ellos. Dentro de cinco meses este proceso se repetirá, pero lejos de aburrirnos, dejaremos que, de nuevo, nos contagien su ilusión, su buen hacer y su juventud".

