"La maldad arrastra y puede ser gratificante"

El ser humano es egoista, vengativo y violento. No se le puede pedir límites a nuestra especie porque nunca los tuvo. Tampoco a la familia Guerrero, los protagonistas de "Gigantes", la nueva serie de Enrique Urbizu. Ellos son una estirpe liderada por Abraham, a quien interpreta José Coronado, un tipo que se queda viudo y que no tiene ningún problema en educar en esa ley del más fuerte. Los problemas comenzarán cuando el hijo mayor salga de la cárcel y quiera recuperar el mando de la familia que ha sido tomado por su hermano mediano. “Probablemente todos hemos conocido una familia así, lo que pasa es que no hemos sido conscientes cuando les hemos tratado”, asegura el director.

La maldad es un concepto que está muy presente en la filmografía de Urbizu, aunque él deja claro que esto no es una película: es un serial de 6 capítulos en los que retrata la vida de unos hombres autodestructivos que también buscan destruirse entre ellos. “La maldad arrastra, fascina, es tentadora e incluso gratificante. Es una pelea del ser humano” dice Enrique Urbizu. Lo que si le parece una absoluta indecencia es ver su serie en un teléfono móvil porque “los Gigantes no caben en una pantalla tan pequeña”.