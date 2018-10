Con guion de Luis Marías ('Todo por la pasta'), la veterana directora Gracia Querejeta ('Siete mesas de billar francés'; 'Cuando vuelvas a mi lado') presenta en las pantallas su octava película, Ola de crímenes, una comedia negra protagonizada por Maribel Verdú. La cinta nos cuenta la historia de Leyre (Verdú), un ama de casa divorciada, con una vida acomodada y con una personalidad algo dispersa. Esta mujer debe enfrentarse a una situación para la que pocos están preparados: su hijo, un adolescente con problemas de conducta, mata a su padre (Luis Tosar) en un arrebato. Leyre, decidida a hacer lo imposible por protegerle, acaba desatando una torpe y caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao.

Por su parte, Paula Echevarría toma el papel de la nueva esposa del difunto, a quien le acompaña a todas partes su implacable abogada (Juana Acosta). Juntas tratan de ocultar la jugosa trama de corrupción en la que estaban inmersas junto a Tosar. A todos estos personajes se enfrentan dos inspectores de la Ertzaintza encargados del caso (Antonio Resines y Raúl Peña). También encontramos completando el reparto a Raúl Árevalo en el papel de un taxista aspirante a actor y a Javier Cámara como cura.

Gracia Querejeta añadía estas palabras sobre el porqué decidió llevar a la pantalla esta historia: “me llamó la atención, me gustó lo suficiente y me resultó tan tentador como para hacer una película como esta”. Por su parte, Maribel Verdú, leyó el guion hace unos años y ya le encandiló, ahora agradece mucho poder participar en esta producción y también “la generosidad de Luis Marías, que ha dejado a todo el equipo aportar, poner y quitar cosas”.

En cuanto a los personajes principales, Querejeta añade que “el guionista les ha adjudicado roles que suelen ser masculinos, en general, y eso es un cambio, por lo menos, ¿no? Está bien hacerlo de esa manera, pero no les estamos poniendo como personajes mujeres a tener en cuenta como mujeres ejemplares, para nada, creo que queda bien claro”.

Maribel Verdú decía de su personaje lo siguiente: “no he hecho nunca nada así, tan loco, tan al límite… Sin tener nada que ver con esto, el único personaje parecido es el que tuve en 'Blancanieves'; pero centrándome en este, desde luego yo nunca he hecho algo tan loco y tan llevado al extremo, pero me lo he pasado tan bien, era tan feliz". Querejeta y Verdú afirman que nunca habían jugado “tan al límite”.