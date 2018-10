Fernando Llorente: "Si el Barça juega como lo ha hecho será difícil que alguien les gane"

Fernando Llorente, delantero del Tottenham, disputó los últimos minutos del partido que han jugado su equipo y el Barça y que acabó con la victoria del equipo de Ernesto Valverde. Para el delantero riojano el Barça jugó "un partidazo y nos ha ganado bien".

Ha elogiado mucho el partido de Messi, autor de dos goles: "Ha estado impresionante, se le veía muy muy bien", ha dicho el ariete del Tottenham, que además avisa: "Si el Barça juega como hoy será difícil que alguien les gane".

Su futuro, en el aire

Fernando Llorente termina contrato en junio y tal y como ha explicado en El Larguero "estoy jugando menos de lo que me gustaría" y no ha cerrado la puerta a un posible regreso al Athletic: "¿Volver a Bilbao? Bilbao es mi casa y si tengo alguna oferta del Athletic está claro que la valoraría... ¿por qué no?".