Las diferencias en la gestión del vestuario entre Zidane y Lopetegui

En la pasada gira americana, tras los primeros entrenamientos de Julen Lopetegui al frente del Real Madrid, algunos futbolistas del vestuario blanco comparaban al vasco con Rafa Benítez. Básicamente por la manera de tratar a los futbolistas y de llevar el vestuario.

"Es importante decir que a Benítez hubo jugadores que le hicieron la cama prácticamente desde el primer día y a Lopetegui no le están haciendo la cama. Porque Lopetegui no tiene ese carácter tan invasivo que tenía Benítez", aclaraba Antón Meana en El Larguero junto a Manu Carreño.

Futbolistas de Real Madrid le comentaron a la Cadena Ser en dicha pretemporada que Lopetegui y Benítez tenían muchas similitudes. En lo bueno, porque ambos son considerados por el vestuario excelentes entrenadores desde el punto de vista táctico, pero también en las dudas de si estaría Julen preparado para gestionar todo lo que rodea al club fuera de la pizarra. A día cuatro de octubre siguen dudando.

Es un debate que existe en un vestuario en el que hay un portero que está dolido, Keylor Navas, que no entiende la situación, un defensa que se ha mosqueado varias veces desde que arrancó la temporada como Marcelo, un mediocentro que no entiende tanto descanso como Luka Modric, un extremo que desde muchos puntos quieren verle más en el campo como Vinicius, un delantero que pide más minutos cuando no marca Benzema como Mariano...

Y ahí reside la principal diferencia respecto a Zinedine Zidane. El francés tenía contentos a los tres centrocampistas titulares: Casemiro, Kroos, Modric; a los cuatro defensas: Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo; tenía a su portero y a Cristiano Ronaldo y Benzema.

Lopetegui en cambio tiene contentos a Nacho, Ceballos, Isco, Ramos, Carvajal... y poco más. Esa manera que tenía Zidane de gestionar el vestuario le permitió tener contento al equipo titular de las tres ultimas Champions. Si Zidane tuvo problemas con jugadores suplentes para él como Pepe, Morata o James, a Lopetegui se le empieza a torcer el camino con alguno de los teóricos indiscutibles.

Por la cabeza del ex seleccionador español no pasa que una rotación justificada y argumentada sea un problema, posiblemente porque nunca había dirigido a un equipo con tanto talento y tantos títulos. No le están haciendo la cama, pero el examen que arrancó el primer día de trabajo continúa.