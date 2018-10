Lo que es tan importante como saber de fútbol para el banquillo del Real Madrid

Los madridistas están preocupados, seguramente con razón. De hecho, es el peor inicio de un entrenador desde que está Florentino Pérez como presidente. Ya sé que es muy pronto, pero nosotros hacemos 'El Larguero' en la jornada uno, en la diez y en la 37. Habrá que sacar conclusiones, eso lo sabemos todos, pero también vamos haciendo balance.

Buscar un culpable es absurdo y seguramente injusto porque no hay un culpable, pero sí que hay preguntas y dudas que cuando llegan los malos resultados se hacen mucho más profundas que cuando los resultados son buenos. Se ganó a la Roma con ese partidazo que hizo el Real Madrid no hace tantos días y nadie se acordaba de Cristiano Ronaldo. Pero llegan los resultados y hacen que probablemente se abran los ojos ante cuestiones que a lo mejor no los habíamos abierto lo suficiente: en pleno verano se va Cristiano y no llega nadie, ahora se exige a Bale y Benzema que hagan lo que hacía él...

A Julen Lopetegui se le mira con lupa. No es lo mismo dirigir la selección española cada tres meses y dar una rueda de prensa una vez cada cuatro meses que hacer lo que hacen en el Real Madrid. Es muy difícil entrenar al Real Madrid. Yo creo que en los últimos años se ha visto que es tan importante o más saber dirigir un vestuario como este, tener la a mano izquierda y la derecha a la vez para llevar a los que juegan y a los que no juegan, a la prensa, a los que te presionan por arriba, a los que te presionan por la derecha, a los que te presionan por la izquierda... todo eso es tan importante para sentarse en un banquillo y no todo el mundo está preparado aunque sepa mucho de fútbol.

Lopetegui es un excelente conocedor del fútbol. Lo sabemos todos, pero cuando llegan estas curvas algunos se preguntan si Lopetegui aguanta todo esto. Y en esas estamos en un día después del partido ante el CSKA donde hay malas caras, hay caras largas y alguien se preguntan qué está pasando aquí, si solamente es que no está Cristiano o hay algo más.

