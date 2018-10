Joan Coscubiela: "El ultimátum interrumptus de Torra expresa el desconcierto del independentismo"

Joan Coscubiela considera que la situación en Cataluña “ahora es menos tensa que hace un año”, pero cree que la falta de dirección en el independentismo “es un riesgo” porque “genera frustración” entre las masas que han apoyado el procés en la calle y “puede pasar cualquier cosa”, “no solo una cuestión de violencia”. “Que nadie piense que la derrota del independentismo es buena”, ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.

Para el exportavoz de Catalunya Sí que es Pot, el “desconcierto” en el movimiento independentista, “sin estrategia”, no supone que pierda fuerza electoral. “Mientras exista gente en la cárcel, hay un elemento de solidaridad que atrae y cohesiona. Y la política española, por otro lado, no ofrece alternativas”. Asegura Coscubiela que “Sánchez tendrá dificultades porque la salida, que no la solución al conflicto, es que salgan de la cárcel los dirigentes independentistas”, una decisión que está en manos de la Justicia.

Coscubiela ha sido especialmente duro con Quim Torra por hacer un “ultimátum interruptus” al Gobierno central. “Una estupidez”, ha subrayado, porque “no puedes amenazar con algo que no puedes hacer y que probablemente se te eche en contra”. Para el exdiputado catalán, “el drama de Cataluña, la degradación institucional, es tener a un president que aún no es consciente que es presidente de la Generalitat” y que en la práctica es “un aparcero de Puigdemont”.

Ha destacado que el distanciamiento entre el partido del presidente catalán y ERC va más allá del debate ideológico y es "una pugna sobre quién pasa a ser la fuerza mayoritaria en el independentismo”. Una batalla, ha recordado, similar a la que mantienen Ciudadanos y el PP por ser la referencia de la derecha española. Esta situación, ha dicho, fomenta que el caso catalán “se lleve a los extremos” y complique una solución a corto plazo.