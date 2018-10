"Las novatadas le han provocado ansiedad a mi hija"

"Creía que estaban extinguidas las novatadas a este nivel, pero no", nos cuenta Pedro. Su hija, de 17 años, acaba de irse a más de 300 kilómetros de casa a una residencia universitaria y se ha encontrado con varias de estas novatadas en su llegada. "Para nosotros ha sido desagradable, para ella al principio también, ha tenido un ataque de ansiedad. Es la primera vez que sale de su entorno y a un entorno muy distinto, porque vivimos en un ambiente rural". Pedro quiere compartir su caso "porque normalmente la gente no lo denuncia, lo vive como si no hubiese otro remedio".

Seguir leyendo