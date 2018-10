Así se rodó el plano secuencia del que todos hablan en el mundo de las series

El director Michel Gondry ha dejado boquiabiertos a todos los seriéfilos con un plano secuencia de su nueva comedia dramática titulada 'Kidding'. Un vídeo descubre cómo se hizo una de las secuencias rodadas para esta serie protagonizada por Jim Carrey, quien interpreta a un presentador de programas infantiles que en realidad tiene una vida atormentada.

Un plano secuencia es una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado. En este caso, la película no utiliza travellings, sino que para este corte es el cámara quien se va moviendo por la estancia mientras todo ocurre a sus espaldas.

En esta secuencia del tercer episodio, 'Every Pain Needs a Name', se puede ver a la actriz Riki Lindhome, que interpreta a Shaina en un papel secundario. Con el plano secuencia, Gondry recrea el paso del tiempo del personaje y con ella las modificaciones que la casa va sufriendo. Una técnica, la usada por el director de esta serie, muy aplaudida entre los espectadores.

'Kidding' relata la historia de Jeff Piccirillo (interpretado por Jim Carrey), o también conocido como el Sr. Pickles, por presentar un programa de televisión infantil. Aunque el Sr. Pickles y su programa goza de un gran éxito, Jeff esconde una realidad escondida en su día a día ya que está afrontando una difícil situación familiar: intenta superar la tragedia de haber perdido a un hijo.