Wismichu, estrella 2.0

Hasta hace unos años, no muchos, cuando alguien se refería a gente famosa, a personas de éxito, que son muy conocidas por su actividad profesional; pues te venía a la cabeza, no sé, un futbolista, una actriz, un escritor, un político, algún o alguna periodista, un cantante, un humorista, un aventurero, incluso algún tertuliano…. Sea o no del corazón.

Pero hoy esa lista está incompleta si no añadimos a los youtubers, esa tribu digital que ha convertido la creación de videos en un territorio casi infinito donde conviven matemáticas, gastronomía, moda, escalada, chistes, susurros, abuelas, gatos, niños, poesía, música y donde aquel verbo que inventó Rajoy para alabar a los catalanes, el verbo “hacercosas”, se ha convertido casi en una religión.

Hoy vamos a hablar con una estrella de YouTube, un chaval (porque es un chaval, mañana cumple 25 años) que tiene más de 12 millones de seguidores en las redes sociales y que, efectivamente, hace cosas para enseñarlas en YouTube. Por ejemplo: campeonato de romper sandías con la cabeza, enviar a un colega para que sople en la nuca de alguien, guerra de almohadones, poner chistes horrorosos y el primero que se ríe pierde….tiene también un consultorio, donde se cabrea cuando le hacen preguntas tontas y donde dice

Este sería un ejemplo. Pero la cosa no acaba aquí. Nuestro invitado youtuber ya publicó un libro hace un par de años, ‘Si te rindes, pierdes’, ya editó después un cómic, ‘Nnorman y Mix’, los dos fueron un exitazo de ventas y ahora se dispone a dar el salto, ¡¡¡al cine!!! Lo dicho: que hoy nos visita una estrella. Se hace llamar Wismichu y, como siempre que te acercas a una estrella, yo tengo muchas ganas de saber cómo es fuera del escenario, en este caso fuera de YouTube.