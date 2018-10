Las reconversiones musicales de Mike Farris

Tras cuatro años de silencio, Mike Farris regresa a las tiendas y a los escenarios con Silver and Stone, un disco redondo que hace que la espera haya merecido la pena. Con esta nueva entrega, Farris abraza el soul, ese que se baña con el rock y baila a ritmo de blues, y agranda su figura a base de canciones tan atemporales como aditivas.

El cantante de Nashville deja atrás el góspel de su anterior entrega, ‘Shine for all the people’, en la que Farris retornó a la primera división mediática llevándose a casa un Grammy a mejor disco de góspel, un premio tan inesperado como merecido que reconocía el talento y las inquietudes musicales de un artista que siempre ha visto en la música de raíces una fuente inagotable de inspiración.

GIRA ESPAÑOLA Viernes 5 de octubre de 2018: Madrid, Changó Sábado 6 de octubre de 2018: A Coruña, Inn Club Domingo 7 de octubre de 2018: Gijón Lunes 8 de octubre de 2018: Valencia Miércoles 10 de octubre de 2018: Murcia Viernes 12 de octubre de 2018: Bilbao, Kafe Antzokia Sábado 13 de octubre de 2018: Calella, Fábrica Llobet

Desde la disolución de The Screamin' Cheetah Wheelies, la banda con la que Farris se dio a conocer en los noventa, el de Nashville ha mantenido un ritmo intenso plasmado en álbumes diferentes que reflejan su curiosidad musical y sus variadas influencias.

En ‘Silver and Stone’, editado el pasado mes de septiembre, Farris consigue sonar atemporal. El disco, que podría estar grabado en los setenta en Muscle Shoals, tiene ese pegamento sureño que une las canciones alrededor de una cálida hoguera en mitad de la noche de Alabama. Desde el ‘Tennessee Girl’ que abre el disco las canciones se van sucediendo en un tono soul y blues que abraza y atrapa en canciones como 'Golden Wings', ‘Can I get a witness’ o la excelente ‘Let me love you baby’, temas en los que nadie diría que Farris es un chico blanco de barrio. Otra de las joyas del álbum es ‘When Mavis sings’, un tema homenaje a su adorada Mavis Staples, con quien Farris ha compartido escenario en los últimos años.

Con su nueva entrega, Farris confirma el gran momento en el que se encuentra, su enorme talento para recorrer el mapa sonoro de la historia americana y llega a España con la etiqueta de ser una de las voces más poderosas, calidad y salvajes del segundo renacer del soul.