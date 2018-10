Jonny Otto: "Esta llamada abre muchas puertas, no se va a la selección todos los días"

Jonny Otto ha estado en los micrófonos de El Larguero tras ser la mayor sorpresa de la última convocatoria de Luis Enrique. El jugador del Wolverhampton nos ha contado sus sensaciones tras la convocatoria y nos ha hablado de su experiencia en Inglaterra.

El jugador ha comentado que "me enteré de la convocatoria después del entrenamiento viendo mensajes de felicitación". "No me lo esperaba, fui a ver la lista y la verdad que muy contento. Quiero aprovechar la oportunidad y disfrutarla", ha añadido.

Otto, que ya coincidió con Luis Enrique en la etapa de ambos en el Celta de Vigo, ha dicho que "ir a la selección es difícil esté el seleccionador que esté. Es verdad que Luis Enrique a mí me entrenó, lo conozco, y quiero estar a la altura". "Fue el entrenador que me colocó en banda izquierda, y ahora parece que soy más lateral izquierdo que derecho", nos ha contado, afirmando que no habló con el después de la convocatoria.

"Ha marcado mi carrera"

"Podríamos decir que Luis Enrique ha marcado mi carrera, me dio la oportunidad de estar en el carril izquierdo, donde he jugado la mayoría de los partidos. Además con esta llamada se abren muchas puertas, a la selección no se va todos los días", nos ha dicho.

Sobre si el entrenador ha cambiado desde que le entrenó en su etapa en el Celta, Jonny ha opinado que "yo creo que él es la misma persona, visto desde fuera parece que sigue pidiendo lo mismo, sigue siendo el mismo pero con más partidos encima y con más experiencia como entrenador".

Aún así, el futbolista quiere ir poco a poco. "Solo pienso en el partido que tengo mañana. Hay que disfrutar de cada momento del fútbol que son pocos. Ya tendré pienso de disfrutar esa sensación".

Sobre Jordi Alba

"Es la ausencia más sonada de la lista, pero el seleccionador tiene un papelón, hay muchos jugadores buenos, y Marcos Alonso y Gayá tienen también una calidad inmensa", ha afirmado sobre la ausencia del catalán en la lista.

Su experiencia en Inglaterra

Otto ha hablado de su experiencia en Inglaterra, donde juega cedido en el Wolverhampton (pertenece al Atletico de Madrid): "Estoy disfrutando mucho del fútbol en Inglaterra, intentaré disfrutar aquí cada momento al máximo. Me costó adaptarme al principio pero ahora estoy bien, no me esperaba que fueran tan bien las cosas".

Sobre su entrenador en el equipo inglés, Nuno, ha dicho que "tiene esa ideología de querer jugar el balón. Es un fútbol más vertical en Inglaterra y creo que nosotros estamos haciendo un buen fútbol. Aquí hay un gran cuerpo técnico". "Tenemos partidos importantes, estamos haciendo un fortín de nuestro campo", ha añadido.

El jugador español ha concluido diciendo que "Quiero disfrutar de esta temporada y jugar los máximos partidos posibles" y que en la siguiente pretemporada en el Atlético "intentaré trabajar para ser jugador de la plantilla".

Noticias relacionadas Luis Enrique recupera a Koke pero sigue sin contar con Jordi Alba