Oyarzabal: "No llegaban los resultados porque estábamos haciendo muchas cosas mal"

Mikel Oyarzabal ha estado en los micrófonos de El Larguero analizando la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic Club, donde el jugador ha anotado dos tantos.

El futbolista ha comentado que "es un premio al trabajo del equipo. Los resultados no estaban llegando". "Nosotros sabíamos que su estilo es propenso a cometer errores", ha añadido.

También ha querido quitar polémica al incidente con Remiro, diciendo que "no le conozco mucho, pero no me centro en eso".

"Estamos haciendo muchas cosas bien, pero muchas cosas mal también, por eso no llegaban los resultados", ha dicho, concluyendo que "muchos somos amigos y nos enfrentamos".

