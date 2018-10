Del rap feminista a Paul McCartney: 10 temazos otoñales con fuego y machete

Te proponemos 10 canciones muy variadas —del rap feminista al revival beatlemaniaco— para ayudarte a lidiar con la rutina, con los agobios del trabajo, con los primeros catarros, con los días nubosos o con los compañeros que ahora, a traición, se van de vacaciones. Puedes encontrar todas estas canciones (y las de listas menusales anteriores) en nuestra 'playlist' de Spotify 'Indie de 2018'.

Creen que saben ( Machete en boca)

El grupo valenciano Machete en boca no podría haber elegido mejor su nombre porque basta con esccuhar 10 segundos de cualqueir de sus canciones para que quede clara cuál es su actitud. Esta banda de rap con influencia del dancehall, la música latina y el afrotrap está formada por cuatro MCs, a cuál más cañera: La Prima, San, La Charli y JazzWoman. También por el DJ y productor Falso Ídolo. Uno de los grandes descubirmientos del año, ¡sin duda! Su disco 'A machete voy' quizá peca de irregular, pero hay banda para rato...

Caer (Eva Ryjlen)

Segundo single del disco debut en solitario de Eva Ryjlen tras su paso por Idealipstick. Atrás quedan las letras en inglés y el rock distorsionado y Eva se adentra ahora con un trabajo en castellano con guiños más poperos. Se siguen notando sus influencias, Patti Smith, Lou Reed y The Doors (Jim Morrison). Aunque recuerda también en las maneras a Cristina Rosenvinge.

Un posible final (The New Raemon)

Ya queda menos para que The New Raemon publique su nuevo disco, 'Una Canción de Cuna Entre Tempestades'. Un trabajo que saldrá en novimebre editado por BMG y no por Bcore, su sello de siempre, del que ya ha adelantado varias canciones, entre ellas esta que esta sonando, en la que colabora la cantaora Rocío Márquez. Un dúeto inesperado para el que Javi Vega, bajista de Maga, ha hecho de celestina.

Odio el siglo XX... (Alexanderplatz)

El ex de los desaparecidos Klaus & Kinski, Alejandro Martínez, se hace llamar ahora Alexanderplatz y nos presenta su primer LP, 'Muera usted mañana' (y ahí no le falta razón). Un proyecto en el que hace gala del espíritu mordaz al que nos tenía acostumbrado en su banda (el ponía las letras). El ejemplo, este 'Odio el siglo XXI (bueno, y el XX también)'. Si con Klaus & Kinski trabajaba los sonidos cálidos, aquí utiliza los sintetizadores analógicos, que suenan a la cabecera de 'Stranger Things' y en el estribillo hasta al organillo que a veces ha utilizado Franco Batiato. AlexanderPlatz es tan poeta como el italiano, solo que no se toma tan en serio.

Papaies (Centauros)

Esta cancion que de entrada evoca mucho a los sintetizadores de Hidrogenesse lleva ya algunos meses revoloteando por Spotify. La formula es muy caribeña y, por lo tanto, bastante veraniega, pero creemos que también sirve para esos días de octubre en los que aún hace calor. La voz seguramente os resulta familiar porque es la de Marc Ribera, cantante de Doble Pletina (alternando el castellano y el catalán). Pero se trata de una colaboración. De hecho, todas las canciones del primer EP de Centauro las canta alguien distinto...

The Message (Still Corners)

El dúo de Londres Still Corners nos vuelve a mecer con un nuevo disco atmosférico, de esos en los que la textura de los sonidos es tan importante como la melodía. Vuelven a practicar un 'dream pop' que a mí particularmente me recuerda a Lana del Rey, pero van un más allá. En 'The Messege', una de las diez pistas del álbum, nos sumergen (o eso me sugiere a mí) en la costa oeste de Estados Unidos, con su guitarra surfer, su reverb e incluso el famoso muro del sonido que Phil Spector creó en los 60 y que rompe en varias ocasiones.

Heart Atrack (tUnE-yArDs)

La banda norteamericana liderada por Merrill Garbus lleva años coqueteando con el pop y la electrónica de forma experimental, pero con este 'jitazo' disco-soul han dado un paso más allá. Heart Attack es la primera canción de su cuarto disco, 'I can feel you creep in my private life'.

Do it now (Paul McCartney)

Tiro de un clásico, del Dorian Gray de la música. A sus 76 años, Paul McCartney nos presenta 'Egypt station', su decimosexto disco de estudio en solitario. Un viaje nostálgico que recuerda a pasajes ya recorridos antes en su época de los Beatles. Cierren los ojos y escuchen. Vuelta a Liverpool. Para muestra este 'Do it now', una balada en la que habla de un consejo que le dio su padre. 'Egypt station', por cierto, lo ha roto en Estados Unidos, donde ya ha llegado al número 1.

Everytime I run (Husky Loop)

Esta canción recuerda mucho a las colaboraciones de los Chemical Brothers con bandas del brit pop como The Verve u Oasis. Pero no, es de Husky Loop, una banda inglesa que, hasta el momento, solo ha publicado singles y EPs, pero que ya ha fichado por el sello del productor Danger Mouse y, otro logro, aún más importante, ha colado el tema que está sonando en la BSO del FIFA 19 que acaba de salir. En 'Everytime I run' colaboran también MEI y Count Counsell.

Never Fight A Man With a Perm (IDLES)

No te metas con un hombre con permanente porque vas a salir trasquilado. Ese es el mensaje que Idles, la banda de punk británica, nos manda con el sencillo que han sacado para promocionar su nuevo disco. Como todo el punk, sus letras son irreverentes pero muy divertidas. Y caña tienen para animar varios zoos. A los que como a mí gustan de dar brincos como monetes y manchar la camiseta de cerveza, tenemos una doble sesión... Los golfos de Idles presentarán su segundo album, 'Joy as an act of resistance', el jueves 29 de noviembre en Madrid, en la sala Cool, y el viernes 30 en la Apolo de Barcelona.