Un Govern sin respuestas

Hay dos preguntas que el Gobierno de la Generalitat se niega a responder. La primera es sobre el ultimátum que el President Quim Torra le lanzó a Pedro Sánchez durante su intervención en el debate de política general y que luego ha ido apareciendo y desapareciendo de sus intervenciones y de sus cartas. A la pregunta de si el ultimátum sigue vigente, no hay respuesta concreta.

La segunda es sobre ese acuerdo al que han llegado Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre los diputados suspendidos y sus delegaciones de voto. La estrategia de los dos partidos es claramente diferente, pero intentan hacernos tragar que es la misma y cuando se les pregunta por los términos del acuerdo no hay respuesta concreta. Y eso que las negociaciones para este acuerdo, que no entendemos, son las que han mantenido cerrado el Parlament y las que lo cerraron ayer también.

Las dos ruedas de prensa que han dado los socios de Govern, ayer los números dos y hoy el President Torra y el Vicepresident Aragonés, han sido lamentables y vergonzosas, sin ninguna respuesta clara a absolutamente nada. ¿A qué están jugando? Los catalanes no se merecen, no nos merecemos esto. La actitud de este Gobierno es una falta de respeto absoluta, primero, a sus votantes, a los cientos de miles de personas que creen honestamente en la independencia, y, después, es una falta de respeto absoluta al resto de los catalanes, piensen lo que piensen y voten lo que voten, porque este Gobierno tiene a las instituciones secuestradas con un único objetivo, su propio beneficio.

Ya basta, los políticos independentistas han sobrepasado ya todos los límites del ridículo, aunque sigan pensando que no nos hemos dado cuenta. Por cierto, el Govern no ha aceptado la invitación para estar hoy en este programa para responder a las dos preguntas que les planteaba al principio. Y si no lo han hecho es, simplemente, porque no tienen ninguna respuesta y prefieren seguir con su representación teatral hasta que una sentencia les dé argumentos para la indignación que les empuje en las urnas.