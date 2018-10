"Cualquier pregunta sobre conciliación ha condicionado mis entrevistas como investigadora"

"Cuando eres investigadora no encuentras un lugar adecuado o tiempo para dedicarlo a la maternidad", nos cuenta Diana, que trabajaba en un proyecto de investigación subvencionado por el Instituto Nacional del Cáncer de EEUU. "Cuando terminó el proyecto me ofrecieron una extensión del contrato pero justo di a luz, y me resultó imposible compatibilizar la baja maternal con el hecho de tener que preparar toda la convocatoria", relata. Esos meses de baja maternal los dedicó a buscar trabajo y se encontró con trabas evidentes, "en mi cv figuraba un agujero de varios meses. También me di cuenta de que en las entrevistas cualquier pregunta sobre flexibilidad o conciliación determinaba las condiciones de mi contrato".

Diana es una de las firmantes de la petición de Change.org 'dejen de discrimar a las mujeres científicas por ser madres'. "Lo que buscamos es que las mujeres no tengan en el futuro estas dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, pues muchas carreras se ven truncadas por esta razón. Necesitamos medidas desde la base", dice.