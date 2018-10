Pam Grier: "El movimiento 'Me Too' es un ejemplo de lo que sufrí de pequeña"

Pam Grier, conocida por protagonizar ‘Jackie Brown’ de Quentin Tarantino, ha destacado la importancia del movimiento feminista para sacar a la luz casos de violencia sexual. Ha dicho que el movimiento Me Too “es un ejemplo de lo que yo sufrí de pequeña ya que fui atacada sexualmente a los 6 años, después en la universidad a los 18 y a los 20 años, yo no dije nada porque quería proteger a mi familia”. La actriz ha dicho que “las mujeres queremos ganar nuestra dignidad, por eso he escrito sobre estos tres casos” y se ha sorprendida al ver que muchos hombres le han dicho que también han sido atacados sexualmente.

La actriz dice que es un privilegio y un honor el premio de Sitges. “Espero poder aportar más trabajos míos y de la cultura afroamericana”. Una cultura que extiende a todo el mundo Grier se ha hecho un test de ADN que demuestra que “todos estamos entrelazados tengo orígenes en Irlanda, Escocia, España y África soy una mujer global”

Sobre su futuro, ha dicho que espera trabajar más en Europa. “Aquí se valora a las actrices de más edad como Judi Dench, que me encanta, o Diane Keaton, con quien acabo de trabajar”.

Heroína de acción en un mundo de hombres

Pam Grier fue la primera mujer afroamericana en protagonizar películas de acción convirtiéndose en un símbolo del movimiento blaxplotation en los años 70. “Empecé a hacer artes marciales viendo películas de Jackie Chan y Jet Li” Ella era la única mujer luchando contra hombres. “Fue catártico dar palizas , siempre es catártico ganar y si no puedes ganar, quítate los zapatos, corre, escápate y sálvate”.

Estrellas internacionales

En su edición número 51 los organizadores del Festival de Sitges han conseguido reunir a nombres que perseguían des de hace tiempo es el caso de Nicolas Cage, especializado últimamente en cintas de terror y que este sábado presenta 'Mandy', donde se venga de una secta de forma sangrienta. También Ron Perlman, conocido por ‘Hellboy’, que ha recogido el premio 'Máquina del Tiempo' y se lanza en su nueva etapa como productor con una cinta que el mismo protagoniza. En ‘Asher’ interpreta un asesino a sueldo crepuscular que intenta mantener una relación amorosa.

En los próximos días también visitará Sitges el actor Ed Harris, nominado al Óscar por ‘Apollo 13’ o ‘El show de Truman’, el director de esta película Peter Weir también estará en Festival así como M.Night Shymalan. director de ‘El sexto sentido’. El fin de fiesta se completa con John Carpenter, otro invitado perseguido insistentemente por la organización, el director de referentes como ‘Halloween’, ‘La niebla’ o ‘La cosa’ vendrá al Festival únicamente como músico par interpretar un concierto a partir de las bandas sonoras de sus películas. El Festival Internacional de Cine fantástico de Sitges este año celebra el 50 aniversario de ‘2001: una odisea en el espacio’, de Stanley Kubrick. El festival se cerrará con una proyección de la película, una exposición además de la presencia de Katharina Kubrick, hija del director o el productor Douglas Trumbull.

Un festival que reivindica la imaginación y la fantasía como recordó Tilda Swinton el día de la inauguración al dedicar el Gran premio honorífico a su padre que murió ese mismo día . La actriz dijo que había acompañado a su padre la última semana. "Ha estado dormido, pero soñaba yo pensaba en qué estaría fantaseando. Sabía que tenía esta preciosa invitación vuestra para venir. Yo me preguntaba ¿debería ir? Él se ha marchado esta mañana. He vuelto a preguntarme si debía venir a Sitges a aceptar este premio, y he pensado que sí, porque es por la fantasía". Unas palabras emocionantes que acompañaran para siempre al público de Sitges.