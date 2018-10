La Ventana en Móstoles

La Ventana celebra los 35 años de Ser Madrid Oeste desde el Teatro del Bosque de Móstoles. La alcaldesa de Móstoles Noelia Posse. Alcaldesa, nos ha recibido y hasta allí se ha desplazado Christian Gálvez.

El presentador de "Pasapalabra", comenzó estudios de Magisterio y Filología inglesa aunque soñaba con ser paleontólogo o cantante de heavy metal. Fue reportero de "Caiga quien caiga", presentador de realitys. Hasta que llego al formato que le ha hasta una compañera.

Se considera un afortunado porque estar al frente de un programa, de un concurso en el que se concilia el entretenimiento con la cultura es una de las mejores cosas que se pueden hacer en televisión

Cuándo comenzó "Pasapalabra" hace 11 años no pensaba que iba a dar para tanto “no soy consciente . El poder lo tiene la gente, no yo; del éxito del programa me corresponde un 1%. Siempre pienso que si "Pasapalabra" o "Saber y Ganar" se estrenasen hoy no durarían mucho en pantalla. Pero hay gente que demanda entretenimiento y cultura en televisión y por eso estamos donde estamos.