"Me levanto por las mañanas y empiezo a matar gente, esto es maravilloso"

Cuando abrimos un libro que no ha sido escrito en nuestro idioma nos suele pasar desapercibida la firma del traductor o traductora, por ello hablamos con Cristina Macía, responsable de acercar al español 'Canción de hielo y fuego', la saga de 'Juego de tronos', para que nos acerque también a sus tareas en este desconocido oficio.

Antes que nada, Cristina nos habla de su pasión por esta saga: "Si llegas a la página 50 del primer libro y no te enganchas ya déjalo que de verdad no merece la pena, eres un caso perdido, es imposible no seguir leyendo, es un pasa-páginas brutal". Pero, sobretodo, nos habla de su responsable labor de fidelidad para hacer llegar a los lectores castellanohablantes las mismas sensaciones que sintieron los lectores que lo leyeron en inglés. Nos habla también de puntos clave como el hecho de que "el traductor debe ser invisible para el lector",

Además, nos habla de particularidades concretas del oficio, como la traducción de juegos de palabras: "no vale para nada que yo traduzca fielmente un juego de palabras si no se va a entender en castellano, es importante que los lectores que hablan castellano se rían donde se rieron los lectores ingleses, a pesar de que esto suponga cambiar el chiste". No nos deja tampoco sin anécdotas interesantes acerca de las traducciones a otros idiomas.