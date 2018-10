Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x05 | "El que no hace gracia es buenísimo"

PBL 1x05 | El programa más escondido sigue aquí.

Un saludo a los que nos han oído en directo. A vosotros nos debemos.

Phi Beta Lambda. Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

******************************************

Wikipedia de Jerry Seinfeld:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerry_Seinfeld

Trailer de "Comedians in cars getting coffee", de Jerry Seinfeld:

https://www.youtube.com/watch?v=KZO440igIF4

Wikipedia de Conan O'Brien:

https://es.wikipedia.org/wiki/Conan_O%27Brien

Tomás Fuentes, nuestro Conan O'Brien:

https://twitter.com/cap0

Wikipedia de Jay Leno:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jay_Leno

"WTF with Marc Maron" el podcast en el que habla con Jay Leno del pique del que hablamos:

https://en.wikipedia.org/wiki/WTF_with_Marc_Maron

Libros de Bill Carter en torno a la guerra de los lates:

https://amzn.to/2zQPIvt

Estreno de Cameron Esposito en Craig Ferguson:

https://youtu.be/P6GsXowrZBA

Trailer de "Thank God For Jokes", el especial de Mike Birbiglia. Puedes verlo en Netflix:

https://www.youtube.com/watch?v=QOlnuN2PXbg

Trailer de "Walk Your Way Out", el especial de Bill Burr. Puedes verlo en Netflix al igual que su serie "F is for Family":

https://www.youtube.com/watch?v=cX7DKENY98U

Rape Jokes de Cameron Esposito:

https://www.cameronesposito.com

La semana que viene hablaremos de "The Honeymoon Standup Special", de Natasha Leggero & Moshe Kasher:

https://www.youtube.com/watch?v=1IXjOlWakic

******************************************

Siguenos en redes:

Youtube: http://www.youtube.com/c/PhiBetaLambda

Facebook: https://www.facebook.com/PhiBetaLambda.Comedy/

Instagram: https://www.instagram.com/phi.beta.lambda/

Descarga la app en tu móvil o tablet:

Enlace Itunes Store: https://goo.gl/dBLXOz

Enlace Google Play: https://goo.gl/8oVRwZ