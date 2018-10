Kiribati: los primeros en ser borrados del mapa

La República de Kiribati, situada en el centro-oeste del océano Pacífico, va a desaparecer por la subida del nivel del mar a consecuencia del cambio climático. La forma en la que vive la población de Kiribati ese riesgo inminente de dejar de existir es lo que centra el documental ‘Anote’s Ark’ que clausura este domingo el festival de cine y desarrollo sostenible ‘Another Way Film Festival’ en la Cineteca de Madrid.

Su director, Matthieu Ryth, ha estado en Punto de Fuga para explicar hasta qué punto va a afectar el calentamiento global a una nación entera cuya vida dentro de unos 50 años será casi imposible. De hecho, los temporales ya empiezan a presentarles dificultades para vivir. Están soportando huracanes y subidas del nivel del mar que dejan los pueblos anegados. Ryth destaca que “hay cambios en los ciclos del agua. Antes no había huracanes, no había este tipo de tiempo que se situaba más sobre Fiji o Japón, pero la estructura geológica del archipiélago de Kiribati no puede soportar un huracán tan fuerte. Si viene, puede que al día siguiente no quede nada”. Además, la subida del nivel del mar en todo el mundo va a hacer que el agua salada se mezcle con agua dulce del Antártico y cambien todos los ecosistemas, “pero los países como Kiribati están en el frente del problema y van a ser los primeros en desaparecer”.

Imagen del documental 'Anote’s Ark’

En Kiribati son conscientes del peligro inminente que soportan y luchan por mantener la supervivencia buscando otras tierras. Se trata de personas acostumbradas a una vida tranquila, que trabajan y viven de la naturaleza que les rodea dejando largas horas para el ocio y el baile, según recuerda el director de ‘Anote’s Ark’, son casi como un pueblo indígena. El expresidente Anote Tong está haciendo grandes esfuerzos en todo el mundo para tratar de salvar a la población de las islas. “Con el cambio climático las fronteras del mundo van a cambiar mucho”, avanza Ryth, seguro de que en 100 o 150 años lo mismo que le ocurre hoy a Kiribati va a ocurrir en muchos otros sitios. “Los países que conocemos hoy, no van a estar”.

En este momento todavía no hay alternativas para una población que va a perder toda su tierra. La única solución que se presenta por el momento es el traslado de personas a Fiji, Australia u otros países, “pero van a ser como refugiados, no hay soluciones para que ellos tengan un país”, lamenta Ryth. Casi la mitad de la población ya se ha marchado del país, dejando atrás su forma de vida y costumbres. Esta es la clave más importante del documental para Matthieu Ryth: “si la tierra desaparece, ¿cómo puede una población guardar su cultura, su idioma, su tradición, su conexión más fuerte con el espíritu, en el que todavía creen? Es lo que ocurre siempre que desaparecen grupos indígenas por el capitalismo”.

Imagen del documental 'Anote’s Ark’

El proyecto del Gobierno de Anote Tong consiste en construir una isla artificial en el pacífico. Ryth cree que sería una posibilidad, ya que “hay tecnología” para hacerlo, el problema es que “nadie va a pagar por ello, son más de 100 billones de dólares. No hay nadie que lo financie, ellos no tienen recursos así que es como un sueño que nunca se va a cumplir”. Como narra el documental, la intención de Tong es buscar financiación para este proyecto, pero Ryth señala que “seguimos bajo el paradigma de la ONU, el Banco Mundial, de todas estas grandes instituciones que si no obtienen un beneficio en ayudar a otro país, no van a hacerlo”.

La cuenta atrás ya ha empezado para una nación cuya cultura e historia de más de 5.000 años y cuyo idioma y conexión espiritual van a perderse si no tienen acceso a una tierra propia.