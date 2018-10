El disco que cambió la carrera de Aretha

Una Aretha Franklin llena de dudas viajó en 1967 a un pueblo perdido de Alabama para trabajar con un grupo de músicos blancos a los que no conocía de nada. Allí comenzó a dar forma a 'I Never Love a Man The Way I Love you', un disco que llevó el soul al pop y a la hija del reverendo Franklin al estrellato.

Con este disco, Franklin, que había fichado por Atlantic, encontró su sonido y su rumbo musical. Jerry Wesler supo rodear a Aretha de los músicos adecuados y apostó por una selección de canciones que incluía temas de Sam Cooke, Otis Redding o de la propia cantante, una colección de canciones que supusieron un giro en la carrera de Aretha.

Aquel fue el año del debut de los Doors, la Velvet Underground, de Van Morrison o de Grateful Dead, Aretha Franklin tenía los mismos años que ellos y ya llevaba una decena de discos. Este es el contexto social y musical en el que surge este 'I Never Love a Man The Way I Love You'. Disco clave en la carrera de la cantante al que dedicamos el primer programa de la temporada y que vamos a repasar con David Moreu, periodista y autor de libro 'From a Whisper To a Sceam'.

Cómo era el mundo en 1970

Para entender el contexto histórico, social y cultural en el que surge este disco hemos pedido a Lucía Taboada que nos recuerde cómo era el mundo en 1970.

Cómo era la voz de Aretha

En este disco Aretha Franklin juega en otra liga elevando el soul a una nueva dimensión. Nunca un disco de soul ha contado con una interceptación tan pasional, tan perfecta y tan cuidada. O cantante y profesora Sheila Blanco no explica cómo era la voz de Aretha en este punto de su carrera.

La importancia de posicionarse

Ser afroamericano en 1967 significaba alzar la voz, posicionarse, tomar partido en la lucha por la conquista de loa derechos civiles. Aretha lo hizo en este disco. Lo hizo pidiendo respeto para las mujeres y lo hizo cantando 'A Change is gonna come', el himno de Sam Cooke, una canción llena de esperanza que fue el gran tema político de aquellos años. El cantante y escritor Igor Paskual nos explica la importancia que tuvo el hecho de que una estrella como Aretha cantase esa canción.

El show de Aretha

Esta es la historia de cómo Aretha se convirtió en una súper estrella con este álbum de 1967 pero merece la pena ver cómo la cantante se movia ante las cámaras, en directo. En este vídeo de la época Aretha interpreta 'Do right woman' en el Merv Griffin Show.

Otros programas y audios de Sofá Sonoro